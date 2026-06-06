Homem nu invade casa e ataca idosa; vítima foi salva pela filha e vizinhos

A polícia prendeu um homem com 38 anos de idade em Dourados, Mato Grosso do Sul, no sábado, após a invasão de uma casa e a tentativa de ataque contra a dona do imóvel. O invasor entrou no local sem roupas e sob o efeito de drogas.

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A filha da mulher impediu o avanço do homem. Vizinhos escutaram pedidos de socorro, acessaram a residência e seguraram o indivíduo até a chegada da polícia. A corporação utilizou arma de choque para a imobilização do autor.

Depois, as equipes de segurança levaram o homem à delegacia de polícia. A responsabilização do indivíduo ocorrerá pelos crimes de violação de domicílio, resistência, desobediência e prática de obscenidades.

