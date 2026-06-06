Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
VIOLÊNCIA

Homem nu invade casa e ataca idosa; vítima foi salva pela filha e vizinhos

Suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 18:14:31 Editado em 06.06.2026, 18:14:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem nu invade casa e ataca idosa; vítima foi salva pela filha e vizinhos
Autor Homem nu foi flagrado andando pelas ruas de Dourados - Foto: REPRODUÇÃO

A polícia prendeu um homem com 38 anos de idade em Dourados, Mato Grosso do Sul, no sábado, após a invasão de uma casa e a tentativa de ataque contra a dona do imóvel. O invasor entrou no local sem roupas e sob o efeito de drogas.

- LEIA MAIS: Influenciador de moda é preso suspeito de participar de assalto violento no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A filha da mulher impediu o avanço do homem. Vizinhos escutaram pedidos de socorro, acessaram a residência e seguraram o indivíduo até a chegada da polícia. A corporação utilizou arma de choque para a imobilização do autor.

Depois, as equipes de segurança levaram o homem à delegacia de polícia. A responsabilização do indivíduo ocorrerá pelos crimes de violação de domicílio, resistência, desobediência e prática de obscenidades.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ataque domiciliar Dourados drogas prisão em flagrante segurança pública violência urbana
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV