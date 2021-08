Da Redação

Homem negro tira roupa para provar que não cometeu furto

Na última sexta-feira (6), um homem negro, de 56 anos, foi obrigado a se despir em um supermercado após ser acusado de furto. O fato aconteceu em Limeira, São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima alegou que havia ido ao local para fazer uma pesquisa de preço, mas, quando saia do supermercado, foi abordado por seguranças. Os funcionários do estabelecimento ordenaram que ele retirasse a blusa e a calça para provar que não cometeu nenhum crime.

Um registro do momento está circulando nas redes sociais. No vídeo é possível notar que o homem diz aos seguranças: “Eu roubei alguma coisa nessa loja, caramba? Eu vim aqui para comprar alguma coisa e me chamam de ladrão.”

No registro é possível perceber também que a vítima chora após o ocorrido.

Por meio de nota o estabelecimento disse que os seguranças foram afastados. “A companhia reforça que não adota nem orienta qualquer forma de abordagem constrangedora a clientes e que tomará todas as providências necessárias tão logo a investigação for encerrada.”