Homem nega marmita a eleitora de Lula e vídeo gera repercussão

O caso está repercutindo nas redes sociais

Um vídeo onde um empresário, identificado como Cassio Cenali, proprietário de uma fábrica de ração, diz que vai parar de entregar marmitas a uma mulher após ela declarar que votaria no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gerou repercussão nas redes sociais nesse fim de semana. O caso foi registrado em Itapeva, São Paulo.

Ele realizava a entrega dos alimentos na casa de uma moradora da cidade, a faxineira Ilza Ramos Rodrigues. A família dela informou que Cassio costumava entregar marmitas à Ilza todas as quartas-feiras.

“Ela ficava com três e ajudava mais duas famílias. Ele sempre tirava foto para mostrar que estava entregando as doações, só que dessa vez ele veio com a câmera gravando e ela até assustou”, afirma a sobrinha de Ilza, Greyce Kelly Ramos Rodrigues.



O empresário tem um projeto que busca ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. No início do vídeo, o homem pergunta a mulher em quem ela vai votar para presidente nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro (PL) ou Lula (PT).

Na sequência, quando a mulher responde que vai votar no candidato do PT, o homem diz: “Lula? Então ‘tá’ bom, ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita. É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula agora, beleza?”.



O vídeo mostra que a moradora ainda perguntou se o homem estava falando a verdade, e ele confirma: “Verdade, sério. ‘Tá’ bom, gente? Aqui não vem mais marmita, ela vai pedir pro Lula, ‘tá’ bom?”.

Vídeo por: Reprodução/Twitter

A sobrinha de Ilza contou que, após a gravação do vídeo, a tia ligou para ela nervosa, relatando o que havia acontecido. Segundo a família, depois de desligar a câmera, o empresário não disse mais nada à moradora, entrou no carro dele e foi embora.



“Ela achou que era brincadeira, mas não era, porque na outra semana ele não levou mais marmita. Ela até ficou esperando na outra quarta-feira para ver se vinha, mas não veio", afirma Greyce.

Na noite de domingo (11), após o ocorrido, o empresário pediu desculpas e alegou que estava arrependido.

Repercussão

A situação gerou revolta nas redes sociais, e várias pessoas se mobilizaram para encontrar a mulher que aparece no vídeo e ajudá-la com doações. Políticos e famosos compartilharam o vídeo.

O apresentador Luciano Huck, por exemplo, comentou sobre o caso: "Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa. Esta atitude ridícula é lamentável e desumana. Me ajudem a chegar nessa senhora, por favor? Quero ajudá-la. Vamos fazer uma corrente do bem pra ela?".

Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa. Esta atitude ridícula é lementavel e desumana.



Me ajudem a chegar nessa senhora, por favor? Quero ajudá-la. Vamos fazer uma corrente do bem pra ela? https://t.co/Qzs0XG9Jbo — Luciano Huck (@LucianoHuck) September 10, 2022

A cantora Daniela Mercury também se pronunciou, assim como a cantora Pablo Vittar e o humorista Antonio Tabet.

Com informações do g1.

