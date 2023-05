Homem não aceita fim do casamento e ateia fogo em carro e moto da ex

Da Redação

Um homem ateou fogo no carro e na moto da ex-mulher, em Arapiraca, em Alagoas, após não aceitar o término do relacionamento com a antiga companheira.

O caso aconteceu no Povoado Batingas, em Arapiraca, na noite de sexta-feira (5), segundo informações do portal Gazeta Web.

O veículo Chevrolet Celta e a moto Honda Pop, de acordo com a polícia, estavam no nome da mulher, mas em posse do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, ele também danificou o portão de uma residência, que seria do ex-casal.

O fogo foi controlado por populares e o Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.

A mulher registrou Boletim de Ocorrência e acionou os seguros dos veículos. Ela deverá ser ouvida na próxima terça-feira (6).

As informações são do portal Gazeta Web

