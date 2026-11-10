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Homem morre em MG após ser trancado em porta-malas de viatura e PM atirar spray de pimenta

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um homem de 26 anos morreu asfixiado após ser trancado no porta-malas de uma viatura e policiais militares atiraram spray de pimenta. O caso ocorreu em Corinto, no interior de Minas Gerais, na última sexta-feira, 6, e repete a abordagem da Polícia Rodoviária Federal que chocou o País em 2022, em Sergipe (leia mais abaixo).

Um vídeo registrou o momento em que o homem grita por socorro e bate no porta-malas. Em seguida, é possível ver o militar jogando spray de pimenta e fechando a porta do veículo. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.

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Parentes relataram que Maurício estaria em surto psicótico, quando vizinhos acionaram a PM. Em uma publicação nas redes sociais, Ana Paula Pereira, tia do homem, afirmou que ele foi "algemado" e espancado durante a abordagem.

O Estadão procurou a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público, e aguarda retornos.

Ainda de acordo com Ana Paula, a esposa de Maurício teria pedido para que os policiais "não fizessem isso". Ela relatou que a vítima gritava "eles vão me matar, eles vão me matar" durante a ação.

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A mulher afirmou que, até o momento, a família não sabe qual é a causa da morte. "Quero saber o que aconteceu. Quero Justiça! Os médicos no pronto-socorro não souberam dizer", desabafou.

Maurício teria passado mal e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Corinto, mas morreu no local.

Caso repete abordagem que chocou o País em 2022

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Em 2022, uma abordagem semelhante feita pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe chocou o País. À época, o motociclista Genivaldo de Jesus dos Santos foi asfixiado com gás no porta-malas de uma viatura da PRF.

Na ocasião, ele foi parado em uma blitz em Umbaúba por dirigir sem capacete. Durante a abordagem, policiais prenderam o motociclista no porta-malas da viatura e ativaram uma bomba de gás lacrimogênio no interior do veículo. Nas imagens, os policiais impedem sua saída do porta-malas enquanto o gás é inoculado.

Em dezembro de 2024, os ex-policiais rodoviários federais Paulo Rodolpho Lima Nascimento, Kléber Nascimento Freitas e William de Barros Noia foram condenados pela morte de Genivaldo.

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A maior pena foi atribuída a Paulo Rodolpho Lima Nascimento, que foi condenado a 28 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Nascimento foi responsável por jogar a bomba de gás e segurar a porta.

Já William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas foram condenados a 23 anos, um mês e nove dias prisão por tortura seguida de morte. Noia abordou a vítima desde o início e segurou a porta da viatura para impedir sua saída. Freitas utilizou spray de pimenta contra Genivaldo.

Na época da condenação, a defesa dos acusados declarou a inocência dos réus e argumentou que os agentes usaram os meios disponíveis para conter a resistência da vítima.

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asfixia homem MG morte porta-malas spray de pimenta VIATURA
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