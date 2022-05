Homem morre em incêndio em apartamento no Leblon, no Rio

Rayanderson Guerra (via Agência Estado)

Um homem morreu em um incêndio em um apartamento no quarto andar de um prédio no Leblon, na zona sul do Rio, na manhã deste sábado, 21. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h33. No local, os agentes encontraram Rodrigo Coutinho, de 46 anos, já sem vida.

A Polícia Civil realizou perícia no local e informou que vai apurar as causas do incêndio. Em nota, a corporação diz que as investigações estão em andamento na 14ª Delegacia de Polícia (DP), que fica no Leblon.

Segundo a polícia, a perícia foi feita, e o corpo de Coutinho, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Diligências seguem em busca de informações que ajudem a esclarecer as causas do incêndio.

O fogo foi controlado por volta das 7h30 da manhã. A ocorrência foi encerrada às 7h43. Não há registro de danos estruturais no prédio.