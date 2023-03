Homem morre em colisão frontal envolvendo carro e caminhão na BR-282

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (06) tirou a vida de um homem, no km 509 da rodovia BR-282 no município de Xanxerê no Oeste, em Santa Catarina.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu um automóvel GM/Corsa emplacado em Xaxim (SC) e um caminhão Mercedes-Benz Axor de Enéas Marques (PR).

- LEIA MAIS: Ambulância do Samu se envolve em acidente com carro em Ivaiporã

continua após publicidade .

O motorista do carro, um homem de 32 anos morreu no local do acidente. Ele ficou preso às ferragens e foi necessário o Corpo de Bombeiros cortar a lataria do carro para retirar a vítima.

O motorista do caminhão de 45 anos teve ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital pelo SAMU.

A Polícia Científica realizou os levantamentos no local e em seguida o corpo da vítima foi encaminhado ao IML.

continua após publicidade .

A PRF controlou o trânsito no local durante o atendimento e limpeza da pista. As causas do acidente estão sendo apuradas.

* Informações do Portal PP News

Siga o TNOnline no Google News