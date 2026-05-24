Homem morre em cemitério após túmulo do pai desabar sobre ele
Adilson havia entrado na estrutura para cortar parte do concreto com uma ferramenta elétrica quando a construção cedeu e caiu sobre ele
O pedreiro Adilson Gonçalves dos Santos, 36 anos, morreu após uma estrutura de jazigo desabar sobre ele enquanto reformava o túmulo do pai no cemitério de Alto Paraguai (MT), a 219 km de Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (23).
Segundo familiares, Adilson havia entrado na estrutura para cortar parte do concreto com uma ferramenta elétrica quando a construção cedeu e caiu sobre ele. A irmã da vítima contava que ajudava no serviço e havia saído por alguns instantes para buscar areia quando ouviu os pedidos de socorro.
A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil pela equipe plantonista da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Os policiais estiveram no local e confirmaram o acidente. A morte foi constatada pela equipe médica. O caso é tratado como morte acidental.