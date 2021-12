Da Redação

Homem morre eletrocutado após pisar em fios de rede elétrica

Um homem de 34 anos morreu após ser eletrocutado ao pisar em uma fiação de rede elétrica na noite deste domingo (12) no bairro Prumirim em Ubatuba, São Paulo.

O caso aconteceu após o temporal que atingiu a cidade e causou estragos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os fios de distribuição de energia teriam rompido por conta das chuvas e ventos fortes. O homem que passava pelo local, pisou na fiação que estava no chão ainda energizados e morreu no local.

A Defesa Civil de Ubatuba, informou que a tempestade deste domingo durou 1h30, variando a intensidade em cada região. As quedas de árvores, bloqueio de ruas, como transtornos na BR-101, e problemas na rede elétrica foram causadas por fortes ventos, sendo o bairro Prumirim mais afetado.

As equipes da Defesa Civil e prefeitura trabalham nesta segunda-feira (13) para manutenção dos danos causados.

A Elektro, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, ainda não falou sobre o assunto.

