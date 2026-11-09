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Homem morre e mulher fica ferida após serem agredidos em frente a bar no centro de SP

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um homem, de 42 anos, morreu e uma mulher, de 41, ficou ferida após serem agredidos na madrugada desta segunda-feira, 9, em frente a um bar no Bela Vista, na região central de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na avenida Nove de Julho, por volta das 5h.

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A morte do homem foi constatada pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local. Já a mulher foi socorrida e encaminhada à Santa Casa.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), informações preliminares apontam que as vítimas foram agredidas com uma arma branca.

O caso foi registrado no 78º Delegacia Policial (Jardins), e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado.

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AGRESSÃO/BAR/BELA VISTA/SP/SHOMEM/MORTE
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