Homem morre durante exame de ressonância magnética

O empresário Fábio Mocci Rodrigues Jardim, de 42 anos, morreu durante um exame de ressonância magnética na cabeça em uma clínica em Santos, no litoral de São Paulo. Ao g1, a esposa dele contou que aguarda o resultado da necrópsia feita pelo Instituto Médico Legal (IML) para descobrir a causa da morte. "Entrei com meu marido, saí com um papel na mão", lamentou ela.

A comerciante Sabrina Altenburg Penna, de 44, afirmou que o marido se submeteu ao exame no bairro Vila Mathias, às 14h de terça-feira (22). Segundo ela, uma médica da unidade disse que Fábio sofreu um infarto fulminante. Apesar disso, de acordo com a viúva, um laudo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Santos considerou "morte suspeita", solicitando a conclusão do IML.

A viúva afirmou ter recebido um prazo de 90 dias para o resultado do exame de necrópsia.

Conforme apurado pelo g1, a morte aconteceu em uma unidade da Mult Imagem. A equipe de reportagem entrou em contato, em busca de um posicionamento, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

