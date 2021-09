Da Redação

Homem morre de insolação após ficar 6 horas sob sol de 40º C

Um homem de 64 anos morreu após uma exposição de 6 horas sob o sol, em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. O fato aconteceu na última terça-feira (21).

De acordo com o boletim da polícia, a vítima tentou pular uma cerca, mas acabou ficando com as pernas presas no arame. Além de ficar preso, o acabou batendo a cabeça quando caiu. Conforme um exame necroscópico, o homem estava embriagado.

Ainda segundo a análise, o homem perdeu bastante sangue e, por conta disto, a vítima acabou ficando desacordada sob o sol.

O corpo foi encontrado por um homem que acionou a polícia, segundo a ocorrência. Legistas e peritos foram enviados ao local.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.