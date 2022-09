Homem morre de infecção após colocar facetas dentárias, diz marido

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia civil de Goiás investiga o caso, que também foi registrado no Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO)

Um funcionário público de 56 anos morreu após uma infecção generalizada em Goiás. Conforme o marido dele, o problema surgiu após a colocação de 24 facetas dentárias, com custo de R$ 61 mil. A Polícia civil de Goiás investiga o caso, que também foi registrado no Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO).

continua após publicidade .

Conforme denúncia do marido de Luiz Carlos das Dores à TV Anhanguera, a vítima fez o procedimento dentário no último mês de junho, na capital goiana. No entanto, enfrentou vários problemas em decorrência das próteses por cerca de um mês, até que chegou a uma unidade de terapia intensiva (UTI), no dia 8 de agosto e acabou falecendo 10 dias depois.

Segundo o esposo de Luiz, Benedito Antônio Nascimento, o funcionário público conheceu o trabalho da dentista Jamilly Flexa por meio das redes sociais e decidiu fazer o tratamento com ela. Porém, segundo ele, exames de raio-x realizados pela vítima apontaram que ele tinha uma doença de perda óssea. Uma profissional, que orientou a família da vítima, afirmou que o problema impossibilitava o procedimento.



continua após publicidade .

“No dia 27 de junho ele já estava com as facetas. Dias depois, começou a ter dores. Passou muito mal no começo de agosto. Teve inchaço em um dos dentes e uma íngua. A dentista o avaliou, mas disse que ele não tinha nada”, contou Benedito à TV Anhanguera.

Segundo o marido, depois do inchaço, Luiz teve falta de ar, queda na saturação e de pressão, além da dor no dente. Ele foi internado em um hospital e, logo, transferido para a UTI de outra unidade de saúde. “No dia 8 de agosto, ele foi para o hospital, onde morreu. No atestado de óbito, consta que ele teve choque séptico. A única infecção que ele teve no corpo foi no dente”, acrescentou o marido.

Ainda de acordo com Benedito, pelo fato do marido já estar com problemas nos dentes, os valores do procedimento não foram pagos na totalidade. A família afirma que quer saber por que a colocação das facetas foi realizada, mesmo com o impeditivo do paciente.

continua após publicidade .

Difamação

Por meio de uma carta aberta no Instagram, a dentista Jamilly Flexa disse que não houve negligência com o paciente, que está tomando todas as providências cabíveis e que as acusações estão difamando a imagem dela. Na publicação, ela afirmou que verificou que o paciente tinha uma doença óssea e que precisava de cirurgia.

Segundo a dentista, o paciente não pagou o valor total do procedimento e também não retornou ao consultório. De acordo com a defesa da profissional, até o momento, ela não foi notificado oficialmente de qualquer circunstância.

Informações do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News