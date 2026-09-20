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Homem morre baleado por PM durante ocorrência de surto psicótico em apartamento no Ipiranga

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um homem morreu após ser baleado por um policial militar na noite de sexta-feira, 18, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada para apoiar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no atendimento a um homem que aparentava estar em surto psicótico. Segundo o registro policial, no local, ele ameaçava duas idosas com uma faca.

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Os agentes tentaram negociar com o homem usando um equipamento de segurança com escudo, mas, de acordo com a corporação, ele avançou contra a equipe e chegou a agredir um dos policiais com a faca. Diante da situação, disparos foram efetuados contra ele.

O homem recebeu atendimento da equipe de resgate e foi levado a uma unidade hospitalar, mas morreu no local. O policial atingido também foi socorrido.

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