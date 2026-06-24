Homem morre atropelado tentando ajudar nora que havia sofrido acidente

Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado enquanto tentava ajudar a nora, que havia se envolvido em um acidente na BR-280, entre os municípios de Mafra e Rio Negrinho, em Santa Catarina. A vítima foi identificada como Joel Francisco Nunes.

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O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (22), na região da comunidade de Rio Preto. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, Joel foi encontrado caído às margens da rodovia, em parada cardiorrespiratória e com ferimentos graves.

Segundo as informações apuradas, minutos antes da tragédia, a nora de Joel, de 26 anos, havia sido atingida por um veículo que invadiu o acostamento. A mulher retornava de São Bento do Sul quando ocorreu o acidente.

Ao saber da situação, Joel foi até o local para prestar socorro à familiar, mas acabou sendo atropelado por um caminhão enquanto tentava ajudá-la.

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Equipes de resgate iniciaram manobras de reanimação ainda na rodovia e encaminharam a vítima à Fundação Hospitalar de Rio Negrinho. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos.

A nora foi localizada consciente em um barranco próximo à pista. Ela apresentava suspeita de fratura na pelve e um ferimento na cabeça, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e investiga as circunstâncias do atropelamento e do acidente inicial.

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A morte de Joel Francisco Nunes causou grande comoção entre familiares e amigos. Morador de Rio Negro, no Paraná, ele deixa esposa, filho, nora, irmãos e demais familiares.

Nas redes sociais, parentes prestaram homenagens à vítima. "Meu coração está partido. Ninguém esquece o sorriso amoroso de um tio. Que Deus te receba e te guarde, tio Joel", escreveu a sobrinha Lili Gradovski.

Informações: Banda B

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