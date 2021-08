Da Redação

Homem morre atropelado logo depois de ser assaltado

Um homem de 47 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no Acesso Oeste, em João Pessoa (PB). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), no momento do acidente, o homem pedia ajuda após ter sido assaltado. O caso ocorreu na última sexta-feira (06).

Conforme a PM, a vítima, identificada como sendo Cícero de Lima, estava em uma motocicleta quando foi surpreendido por dois homens em outro veículo.

Depois de ter a moto levada pelos assaltantes, ele tentou pedir ajuda para motoristas que passavam pelo local quando foi atingido por um caminhão em alta velocidade.

