Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
TRAGÉDIA

Homem morre após túmulo do pai ceder e desabar sobre ele em cemitério

Ele teria entrado no jazigo para fazer reparos na construção

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 11:51:29 Editado em 25.05.2026, 11:51:24
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem morre após túmulo do pai ceder e desabar sobre ele em cemitério
Autor Foto: Reprodução/ Diamantino News

Adilson Gonçalves dos Santos, de 36 anos, morreu na tarde de sexta-feira (23) após ser atingido pela estrutura de um jazigo enquanto realizava uma reforma no túmulo do pai, no cemitério municipal de Alto Paraguai, no Mato Grosso.

📰 LEIA MAIS: Carro parte ao meio em acidente na BR-376 e motorista fica em estado grave

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo relatos de familiares, a vítima fazia reparos na construção e entrou no interior do túmulo para cortar uma parte de concreto utilizando uma ferramenta elétrica. Durante o serviço, a estrutura cedeu e desabou sobre ele.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, parentes explicaram que Adilson trabalhava no local acompanhado da irmã. Ela teria saído por alguns minutos para buscar areia e, ao retornar, ouviu os pedidos de socorro.

A Polícia Civil informou que foi acionada após a equipe de plantão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município comunicar o acidente. Os policiais estiveram no cemitério e confirmaram a ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O óbito foi constatado ainda no local pela equipe médica. O caso foi registrado como morte acidental e segue sob apuração das autoridades competentes.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de trabalho cemitério Jazigo morte acidental Reforma de Túmulo Segurança no Trabalho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV