Homem morre após túmulo do pai ceder e desabar sobre ele em cemitério
Ele teria entrado no jazigo para fazer reparos na construção
Adilson Gonçalves dos Santos, de 36 anos, morreu na tarde de sexta-feira (23) após ser atingido pela estrutura de um jazigo enquanto realizava uma reforma no túmulo do pai, no cemitério municipal de Alto Paraguai, no Mato Grosso.
📰 LEIA MAIS: Carro parte ao meio em acidente na BR-376 e motorista fica em estado grave
Segundo relatos de familiares, a vítima fazia reparos na construção e entrou no interior do túmulo para cortar uma parte de concreto utilizando uma ferramenta elétrica. Durante o serviço, a estrutura cedeu e desabou sobre ele.
Em vídeos compartilhados nas redes sociais, parentes explicaram que Adilson trabalhava no local acompanhado da irmã. Ela teria saído por alguns minutos para buscar areia e, ao retornar, ouviu os pedidos de socorro.
A Polícia Civil informou que foi acionada após a equipe de plantão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município comunicar o acidente. Os policiais estiveram no cemitério e confirmaram a ocorrência.
O óbito foi constatado ainda no local pela equipe médica. O caso foi registrado como morte acidental e segue sob apuração das autoridades competentes.
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão