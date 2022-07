Homem morre após ser sugado por cratera no fundo da piscina; veja

Da Redação

Um homem, de 30 anos, morreu após ser sugado por uma cratera que se abriu no fundo de uma piscina durante uma festa em Israel, nesta quinta-feira (21).

No local, estava acontecendo uma festa de uma empresa, com aproximadamente 50 pessoas presentes. Uma das participantes registrou o momento em que o chão começou a ceder.

Além do homem que faleceu, outras pessoas foram sugadas para o subsolo, porém, conseguiram sair do buraco. Uma equipe de resgate foi até o local e precisou de mais de quatro horas para chegar até o fundo da cratera. O cadáver estava no fim de um túnel de 15 metros.

