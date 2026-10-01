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DISTRITO FEDERAL

Homem morre após ser imobilizado por amigo com golpe de mata-leão durante festa

Vítima teria ameaçado participantes do evento com uma arma branca antes de ser imobilizada

Escrito por Da Redação
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Homem morre após ser imobilizado por amigo com golpe de mata-leão durante festa
Autor O incidente ocorreu enquanto um grupo de cinco homens interagia na celebração - Foto: Reprodução/CBMDF

Um homem morreu após ser imobilizado com um golpe de mata-leão pelo próprio amigo durante um desentendimento em uma festa, na manhã desta quinta-feira (01) em Taguatinga, no Distrito Federal. A vítima, que não teve a identidade divulgada até o momento, sofreu uma parada cardiorrespiratória no local após ser contida por ter ameaçado os demais presentes com uma faca.

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Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o incidente ocorreu enquanto um grupo de cinco homens interagia na celebração. Durante uma discussão, um dos participantes armou-se com a lâmina e passou a proferir ameaças contra os demais. Na tentativa de conter a agressão, um dos amigos aplicou a manobra de estrangulamento no pescoço do homem, que acabou perdendo a consciência devido ao excesso de força empregado no golpe.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro emergencial e realizou manobras prolongadas de reanimação cardiopulmonar, porém o homem não resistiu e teve o óbito confirmado na cena do ocorrido. Os outros quatro homens presentes no imóvel foram encaminhados pelas equipes policiais para a 21ª Delegacia de Polícia, onde prestaram esclarecimentos e o caso foi formalmente registrado para apuração das responsabilidades criminais.

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Desentendimento FESTA homicidio mata-leão POLICIA MILITAR taguatinga
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