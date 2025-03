Homem morre após ser baleado durante arrastão na zona oeste de SP

Um homem de 46 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus na rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo. A ação criminosa aconteceu na manhã desta terça-feira, 25, na altura do km 17,8 da rodovia, no Jardim Boa Vista, região do Butantã. Segundo a SSP, o haitiano Ariol Elvariste foi atingido no tórax e morreu no local.

continua após publicidade

De acordo com testemunhas, dois assaltantes chegaram em uma moto vermelha e abordaram a vítima. Elas descrevem a abordagem como um arrastão, já que os ladrões tentaram roubar várias pessoas que estavam no local.

Ainda não se sabe se houve reação da vítima. Os suspeitos atiraram e fugiram em seguida. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pela região. O caso foi registrado como latrocínio 75º DP Distrito Policial (Butantã).

continua após publicidade

A Secretaria da Segurança Pública do Estado diz que a Polícia Civil investiga o caso como latrocínio (roubo seguido de morte). Em 2024, o total de crimes desse tipo na capital paulista cresceu 23,2% em relação a 2023.

O caso mais recente noticiado ocorreu no dia 13 de fevereiro, quando o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, foi morto a tiros nas proximidades do Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. No fim de janeiro, um jovem de 23 anos foi morto pelos ladrões na frente do namorado em Pinheiros. No mesmo mês, o delegado Josenildo Belarmino, de 32 anos, foi morto em assalto na Chácara Santo Antônio, perto do Consulado Americano, na zona sul.