Homem morre após ser atingido por disparo em estande de tiro

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem morreu depois de ser atingido por um tiro que ele mesmo disparou nessa quarta-feira (13) em Planaltina, no Distrito Federal. De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Diego dos Santos Ribeiro, de 36 anos, efetuou disparos em um estande de tiro e um dos projéteis ricocheteou ao atingir uma estrutura de metal, a atingindo.

continua após publicidade

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, prestou os primeiros socorros ao homem, mas, infelizmente, ele não resistiu e morreu ainda no estande.

- LEIA MAIS: Proprietários encontram restaurante revirado após furto em Apucarana

continua após publicidade

As investigações, que estão sendo conduzidas pela 31ª Delegacia de Polícia, apontam que Diego era Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Contudo, a arma usada por ele no momento do acidente não era dele, mas de um amigo.



A situação se agravou após as autoridades constatarem que a arma não estava cadastrada e que o amigo da vítima tem diversas passagens pela polícia, por isso não poderia ter, em tese, registro de CAC.

A Polícia Civil já solicitou a perícia no local e está analisando imagens do local do crime.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News