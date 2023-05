Homem morre após levar tiro acidental durante caçada a javali

Da Redação

Caça a javalis é permitida no Brasil desde 2013

Um homem de 48 anos foi morto após ser atingido por um tiro acidental disparado pelo próprio amigo durante uma caçada a javalis, em Pindamonhagaba, no interior de São Paulo. A morte ocorreu no sábado (6) mas o corpo só foi retirado na manhã deste domingo (7/5) com a ajuda do helicóptero Águia, porque o local da caçada é de difícil acesso.

Conforme relatado à polícia, um grupo amigos saiu para caçar javalis pela manhã e um dos caçadores, de 29 anos, fez um disparo para atingir um dos animais. O tiro, entretanto, acertou um dos caçadores.

Questionado pela polícia, ele disse que não viu que um dos integrantes do grupo, de 48 anos, estava na linha de tiro. A vítima foi atingida e morreu no local. O caso foi registrado na Delegacia de Tabaté e segundo a Polícia Civil é tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A caça a javalis é permitida no Brasil desde 2013 para controle da espécie, nativa da Ásia, Europa e África. São considerados animais perigosos para os seres humanos, capazes de destruir plantações e transmitir doenças como brucelose e toxoplasmose.

As informações são do Metrópoles.

