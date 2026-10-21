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Homem morre após cair dentro do túmulo do próprio pai em cemitério no ES

Acidente ocorreu no Cemitério Municipal São José, o maior da cidade de Linhares, nesta quarta-feira (21)

Escrito por Da Redação
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Homem morre após cair dentro do túmulo do próprio pai em cemitério no ES
Autor Cemitério Municipal São José - Foto: Divulgação

Um homem de aproximadamente 40 anos morreu na tarde desta quarta-feira (21) após cair dentro do túmulo do próprio pai no Cemitério Municipal São José, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu no momento em que a vítima se sentou sobre a estrutura da sepultura, que não suportou o peso e cedeu.

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O homem estava no cemitério para acompanhar o sepultamento de um conhecido, que havia morrido vítima de um atropelamento na terça-feira (20). Após a cerimônia, ele decidiu visitar o jazigo da família. Pessoas que estavam nas imediações ouviram o estrondo da estrutura quebrando e, em desespero ao perceberem a queda, acionaram as equipes de socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram enviados ao local para prestar o atendimento. No entanto, quando as equipes chegaram, constataram que o homem já estava morto. Os bombeiros realizaram a operação para o resgate do corpo de dentro da cova.

Em nota, a Prefeitura de Linhares lamentou o acidente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima. A administração municipal esclareceu que sua responsabilidade se restringe aos serviços de limpeza e manutenção das áreas comuns do espaço, sendo a conservação e o reparo da estrutura dos túmulos e jazigos uma obrigação das famílias.

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Como a proximidade do feriado de Finados costuma elevar o fluxo de pessoas, a prefeitura reforçou o alerta para que os visitantes redobrem os cuidados e a atenção ao circularem entre as sepulturas. O Cemitério Municipal São José é o maior de Linhares, contando com 17.921 pessoas sepultadas.

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