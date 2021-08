Da Redação

Homem morre após cair de brinquedo de parque de diversões

Na última segunda-feira (16), um homem, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos após cair de um brinquedo do parque de diversões Lagoon de Farmington, em Utah, Estados Unidos. A queda ocorreu no último final de semana e o rapaz chegou a ser internado em um hospital, porém, por conta da gravidade, ele acabou entrando em óbito.

Uma mulher, que também estava no parque, assistiu toda a tragédia. De acordo com ela, o homem estava em uma cabine do brinquedo Sky Ride, ele estava pendurado na trava de segurança momentos antes da queda. "Eu estava pensando que ele estava fazendo alguma acrobacia ou era um ginasta profissional", disse a autora do vídeo, Lucy Grace Astilla, ao canal norte-americano Fox 13.

Em comunicado à ABC 4, o parque disse que o brinquedo funciona desde 1974 e nunca havia registrado acidentes. A polícia investiga o caso.

Man dies after falling off sky ride at Lagoon - Vídeo por: Local News 8