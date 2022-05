Homem morre após botijão de gás hélio explodir durante festa

Da Redação

Uma tragédia aconteceu durante a Expocentro, uma festa que aconteceu no Parque Pouso do Tropeiro, em Curitibanos, Santa Catarina, no final de semana. Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, um botijão de gás hélio, utilizado para encher balões vendidos no evento, explodiu por volta das 16h15 de domingo (8).

continua após publicidade .

O acidente causou a morte de um homem, identificado como Tomaz Magno Lopes dos Santos, de 37 anos. Ele chegou a ser levado para um hospital por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), porém, não resistiu aos ferimentos. Ele perdeu parte do braço e a perna esquerda durante a explosão.

fonte: São Joaquim Online Tomaz manuseava o produto no momento da explosão

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma outra vítima, de 55 anos, também ficou ferida, pois ela estava perto do local do ocorrido. A pessoa sofreu apenas ferimentos superficiais nos membros inferiores. A guarnição esclareceu que ele não manipulava o cilindro que gerou a explosão, nem possuía qualquer envolvimento com o homem que se feriu mais gravemente.



Ainda segundo o relatório da corporação, a explosão gerou uma onda de choque muito severa, que destruiu paredes, danificou dois veículos e lançou estilhaços a mais de 30 metros de distância.