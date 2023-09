Homem morre ao tentar salvar cachorro após ciclone no RS

Um morador da cidade de Muçum, região central do RS, perdeu a vida ao tentar salvar um cãozinho que se afogava na enchente. Evandro Bertoldi de 68 anos foi uma das 15 vítimas, Muçum é a cidade do estado que mais registrou mortes, após passagem do ciclone no estado.

O filho Leandro Bertoldi, foi até Porto Alegre nesta quinta-feira (7) para reconhecer o corpo do pai, Evandro faleceu de segunda (4) para terça (5), ele era apaixonado por cachorros.

O filho estava em Roca Sales para ajudar familiares, e não estava conseguindo contato com o pai.

"Fiquei sabendo por populares que ele estava na casa do vizinho, casa de dois pisos, e viu um cachorrinho, se afogando. Como ele gosta de animais, foi tentar socorrer o cachorro e não voltou", conta.



Na manhã de quarta (6), Leandro conseguiu ir até o bairro onde mora o pai. Perguntou a um vizinho se ele tinha visto Evandro. "O teu pai infelizmente perdeu a vida", disse o vizinho, conforme Leandro.

O filho foi até o hospital para saber do pai : "Cheguei lá e tava encostada a carreta pra carregar os corpos", diz.

"Não desejo pra ninguém. Tenho uma irmã, a Gabriela. Ela tá em pânico. Só sobrou eu e ela", conta.

"A minha filha só chora. Ela tinha combinado com o meu pai. ia chegar uma cavalgada lá no município, e ele ia lá ver com ela. Agora foi tudo por água abaixo", afirma.

Foto por REUTERS/Diego Vara Moradores fazem buscas em destroços de casas atingidas por ciclone extratropical, em Muçum (RS)

