Homem morre ao ser espancado por reclamar do preço da carne

Um vendedor ambulante foi agredido na frente de uma casa de carnes e, por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima acabou morrendo na noite deste domingo (3), em Alvorada, Rio Grande do Sul. O homem, identificado como Wagner de Oliveira Lovato, de 40 anos, teve morte cerebral, segundo o jornal Metrópoles.

Wagner foi espancado no último sábado (2) por um funcionário da casa de carnes, que estava de folga, e por um amigo dele. “Ele [Wagner] teria tido uma discussão banal. Na saída, houve uma briga. Ele tomou dois socos, se desequilibrou e bateu com a cabeça no chão. Também há relatos de que o funcionário teria chutado a cabeça dele”, disse o delegado Edimar de Souza, em uma entrevista ao Metrópoles.

“Um dos agressores disse que a vítima saiu do estabelecimento sem comprar nada e teria falado que a carne estava cara e que não era de qualidade”, alega.

Ainda de acordo com o delegado, os responsáveis pelo crime estavam embriagados. Ambos receberam prisão preventiva. “A gente ainda vai analisar as câmeras de segurança e ouvir outras testemunhas, como o dono do estabelecimento e mais alguns funcionários”, relata Edimar de Souza.