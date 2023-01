Homem mata pitbull a facadas após cachorro atacar seu filho

Da Redação

O caso foi registrado no dia 30 de dezembro de 2022, mas as informações foram divulgadas recentemente

Um pai decidiu se vingar após seu filho, que tem 12 anos, ser atacado por uma cachorro da raça pitbull. A vítima, identificada como Lionel, passeava com dois amigos quando foi surpreendida pelo cão com uma mordida no pescoço. O caso ocorreu no sudeste da Argentina.

Pessoas que estavam no local ajudaram a tirar o animal de cima do menino, evitando que algo pior acontecesse.

De acordo com as informações do site Daily Star, o pai da vítima, identificado como Oscar Alberto Ernalz, ficou zangado ao receber a notícia de que seu filho havia sido atacado. Então, ele matou o pitbull com cerca de 10 facadas, para se vingar dos tutores dele, que o deixavam sair sem guia.

“Assim que me virei, o cachorro pulou em mim e não parou de me atacar. Para ser franco, facilitou meu trabalho. […] Minha decisão e a de qualquer pai teria sido a mesma”, disse Oscar.

A ação foi registrada por uma câmera de segurança, e as imagens foram divulgadas recentemente. O caso ocorreu no dia 30 de dezembro de 2022.

Com informações do RicMais.

