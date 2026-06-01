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Homem mata o sogro a tiros após avós se recusarem a entregar o neto em SC

Francisco Pflanzer, de 68 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu; atirador segue foragido

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 17:30:51 Editado em 01.06.2026, 17:30:46
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Homem mata o sogro a tiros após avós se recusarem a entregar o neto em SC
Autor Vítima era morador de Itaiópolis, no norte de Santa Catarina - Foto: Reprodução

Um idoso de 68 anos foi assassinado e sua esposa, de 63, ficou ferida após se recusarem a entregar o neto ao genro. O crime ocorreu no fim da tarde de sábado (30), em Itaiópolis, no norte de Santa Catarina. A criança não se feriu na ocorrência e, até a manhã desta segunda-feira (1º), o suspeito não havia sido localizado pelas autoridades.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que o autor dos disparos foi até a residência dos avós para visitar o filho. Diante da negativa do casal em entregar o menino, o homem foi até o seu carro, pegou uma arma de fogo e voltou atirando contra os sogros. Francisco Pflanzer chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa dele também foi atingida, mas o estado atual de saúde dela não foi detalhado.

A PM não informou a motivação exata da recusa por parte dos avós ou a situação legal da guarda da criança, que não teve a idade divulgada. A Polícia Civil assumiu a investigação do caso e realiza buscas para localizar e prender o atirador, cujo nome é mantido em sigilo. O velório e o sepultamento de Francisco, conhecido pela família como Chico, ocorreram no domingo (31),em Itaiópolis.

As informações são do G1.

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