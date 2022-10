Homem mata namorada por ciúmes durante sexo a três em MG

Da Redação

Ela foi atacada por quase uma hora antes de morrer

Um homem matou a própria namorada a pauladas e chutes após sentir ciúmes durante sexo a três em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, nesse sábado (15/10). O autor foi preso em flagrante ao tentar se desfazer do corpo da vítima.

A Polícia Civil conseguiu fazer a prisão depois de uma denúncia e colheu detalhes do caso por meio de uma testemunha. Em poucas horas, os policiais obtiveram autorização para uma busca no local do assassinato.

No local, o suspeito foi abordado fora da residência, enquanto lá dentro o corpo da mulher, de 23 anos, estava envolto por sacos plásticos e fita adesiva.

O namorado dela, de 32 anos, confessou o assassinato. Ele contou que o casal convidou mais um homem para que fizessem sexo a três, porém, durante o ato, sentiu ciúmes da mulher e passou a agredi-la com socos.

As agressões escalaram em brutalidade e terminaram com golpes de madeira na jovem. Ela foi atacada por quase uma hora antes de morrer.

O rapaz que participaria do sexo a três foi mantido preso na casa. Em determinado momento, ele conseguiu fugir e ajudou a Polícia Civil no caso.

Não foram passadas informações de agressões ou ameaças anteriores que apontassem para o comportamento do namorado.

Com informações, site Estado de Minas Gerais

