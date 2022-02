Da Redação

Homem mata namorada, foge e morre em acidente de trânsito

Um homem teria matado a namorada a facadas, fugido e morrido em um acidente de trânsito na sequência, na noite de sexta-feira (4), em Rosário do Sul, no Rio Grande dos Sul, conforme informações da Polícia Civil. A mulher foi identificada como Vitória Maiara da Silva Moreira, de 18 anos e o homem como Matheus Rodrigues Silva Lisboa, de 23.

Segundo o delegado Giovanni Lovato, o casal havia terminado o relacionamento há poucas semanas. "Suspeito foi na casa da vítima para conversar e pediu para irem em local aberto. Nas proximidades de um mato, atacou a vítima com um faca, que gritou por socorro a vizinhos", informou ao g1.

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência mas Vitória já estava sem vida. Testemunhas teriam informado os agentes que o suspeito havia saído em um carro Gol rumo à BR-290. A BM saiu em direção ao local e avistou o veículo, seguindo o carro por cerca de 7km.

No segundo trevo de acesso à Rosário do Sul em direção a Alegrete, o carro que Matheus dirigia teria invadido a pista contrária colidindo frontalmente com um Polo Sedan. O Gol incendiou e ele morreu no local.

Uma mulher, de 45 anos, que estava no outro carro foi socorrida e encaminhada para atendimento no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora. O estado de saúde dela é estável, de acordo com a polícia.

Ainda com informações do delegado Lovato, durante a fuga, Matheus postou em uma rede social a mensagem: "me perdoem". A faca usada no crime foi entregue pelos familiares da vítima na delegacia na manhã deste sábado (5). A investigação apura agora as causas do feminicídio.

As informações são do site g1.