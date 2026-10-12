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Homem mata ex-namorada com tiro na cabeça em SP e foge; Polícia investiga caso como feminicídio

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma jovem de 19 anos morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, depois de ser baleada pelo ex-companheiro, de 22 anos, na casa de um colega do suspeito. O crime aconteceu na cidade de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, e foi registrado como feminicídio no 1º Distrito Policial (DP) do município.

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Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que investiga o crime. O principal suspeito, Mateus Isaac, fugiu após o episódio e é considerado foragido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, obtido pelo Estadão, Mateus e Ana Clara Soares de Oliveira formavam um casal, mas estavam separados. Eles estavam na residência de um amigo do suspeito quando ficaram sozinhos, depois que o proprietário precisou sair por alguns minutos.

As investigações apontam que os dois teriam começado uma discussão e que Mateus, que estava armado, teria atirado na cabeça de Ana Clara. Quando o amigo retornou para casa, o suspeito confessou o crime e pediu ajuda para fugir.

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O amigo disse que não iria ajudá-lo e resolveu contar o que tinha acontecido à mãe, que mora perto do local do crime. Nesse intervalo, Mateus teria aproveitado para fugir com a moto do colega.

A Polícia Militar foi acionada e conversou com a mãe do suspeito. Ela informou que o filho ligou, confessou ter matado a namorada e disse que precisava de ajuda porque pretendia fugir.

Ela o aconselhou a se entregar às autoridades, mas, até a última atualização deste texto, Mateus seguia foragido.

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Suspeito anunciou morte, diz testemunha

Uma testemunha contou à Polícia Civil que, duas semanas antes do crime, Mateus teria dito a pessoas do bairro que havia comprado uma arma para matar Ana Clara em razão do término do relacionamento.

Ana soube das ameaças, mas não acreditava que o rapaz concretizaria o plano. Ela se encontrou com o suspeito no dia 10, e o casal foi para a casa do amigo de Mateus, onde o crime acabou sendo consumado.

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Histórico de violência

À Polícia Civil, pessoas próximas ao casal informaram que o relacionamento dos dois era marcado por brigas, términos, ameaças e agressões.

A mãe de Mateus afirmou que chegou a orientar Ana a romper a relação em razão da agressividade e do sentimento de posse que o filho apresentava. Apesar de a vítima se afastar, o rapaz não aceitava os términos, conforme as testemunhas.

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Uma pessoa próxima à Ana relatou que o suspeito já havia aplicado um golpe de enforcamento na jovem havia cerca de um mês. A versão foi confirmada pela própria mãe de Mateus, que descreveu a agressão como um golpe de mata-leão. Na época, a vítima não quis prestar queixa.

O casal costumava se separar e se reconciliar, segundo as testemunhas. Em uma das ocasiões, chegou a reatar a relação depois do período em que Mateus ficou preso - o motivo não foi informado.

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