Homem mata ex na frente dos filhos após ler mensagens no celular dela

A mulher deu entrada em um processo de separação, mas ainda morava com o ex-companheiro

Um crime brutal foi registrado em uma cidade do interior de São Paulo. Uma jovem, identificada como Luciene de Souza dos Santos, de apenas 22 anos, foi morta a pauladas na frente dos filhos, na estrada Laranja Azeda, em Itariri.

De acordo com as autoridades, o responsável pelo crime é o ex-companheiro da vítima, de 52 anos. Ele ficou zangado ao averiguar o celular dela e ver conversas com outra pessoa.

O ex, então, pegou um pedaço de madeira e desferiu diversos golpes na região da cabeça e do pescoço de Luciene. A agressão foi realizada na frente dos filhos dela, que correram para uma residência vizinha para pedir ajuda. A mulher deu entrada em um processo de separação, mas ainda morava com o ex-companheiro.

Após cometer o crime, o homem pegou uma espingarda e um revólver e fugiu pela mata. Até o momento, ele continua foragido.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local. O pedaço de madeira utilizado no crime e uma outra espingarda calibre 28, que estava embaixo da cama, foram apreendidos.

O caso está sendo apurado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Itanhaém, município que fica a 46,1 quilômetros de distância de Itariri. O caso foi registrado como feminicídio e posse ilegal de arma de fogo.

