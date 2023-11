Homem mata ex-mulher e comete suicídio dentro de agência da Celesc

Siga o TNOnline no Google News

Um homem assassinou a ex-esposa a tiros e depois tirou a própria vida, dentro de uma agência da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), na manhã desta terça-feira (14), no município de Gaspar, em Santa Catarina. Segundo o site NSC Total, o homem não aceitava o término do relacionamento com a vítima que procurou a polícia após ser ameaçada.

Segundo a Polícia Civil, o homem identificado Reinaldo dos Santos Meireles, de 50 anos, teria efetuado um disparo de arma de fogo em frente a casa da ex-mulher Marlene Aparecida Gomes de Oliveira de Jesus, de 59 anos na última sexta-feira (10). A vítima registrou um boletim de ocorrência pois já havia sido ameaçada de morte pelo homem.

Na manhã desta terça-feira Marlene foi até uma agência da Celesc resolver uma pendência e encontrou o ex-marido. Ambos iniciaram uma discussão e a Polícia Militar foi acionada. Conforme o relato de testemunhas, ao ver a aproximação da PM, Reinaldo atirou contra Marlene e depois se matou.

