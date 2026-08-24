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CRIME PASSIONAL

Homem mata ex-mulher e atual companheiro dela a tiros em SC

Segundo a Polícia Civil, o investigado chegou ao endereço em um veículo Corolla branco, invadiu a casa da ex-mulher e cometeu o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem mata ex-mulher e atual companheiro dela a tiros em SC
Autor Casal foi morto a tiros em Criciúma - Foto: Divulgação

Um homem de 73 anos é suspeito de matar a ex-mulher e o atual companheiro dela, na madrugada do último sábado (22), em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Os corpos das vítimas - identificadas como Neide Pavan Vieira, de 68 anos, e Afonso Becker, de 70 anos - foram encontrados na residência de Becker, no bairro Mina do Toco.

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O autor do crime foi localizado morto na tarde do mesmo dia. Ele teria cometido suicídio após cometer o crime, segundo a Polícia Civil. Por isso, o inquérito instaurado será finalizado sem aplicação de pena, conforme informado pelo delegado responsável pela investigação, Túlio Falcão.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta de meia-noite. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local.

De acordo com as apurações conduzidas pela Polícia Civil e pela Polícia Científica, o investigado chegou ao endereço em um veículo Corolla branco, invadiu o imóvel, efetuou os disparos contra as vítimas e fugiu cerca de três minutos depois.

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O automóvel utilizado na fuga, que permanecia sob posse do suspeito desde o divórcio do casal ocorrido há cerca de um ano, foi localizado posteriormente abandonado nas imediações da casa de parentes do homem e submetido à perícia técnica. O caso foi registrado como feminicídio e homicídio.

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Criciúma feminicidio homicidio Santa Catarina violência domestica
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