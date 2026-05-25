Homem mata, esquarteja e distribui partes do corpo do primo que assediou sua esposa

Um homem de 20 anos foi preso em Amparo, no interior de São Paulo, após confessar à Polícia Militar ter matado e esquartejado o primo da esposa, de 34 anos. Segundo o relato apresentado às autoridades, o crime teria sido motivado por supostos episódios de assédio sofridos pela companheira ao longo dos últimos anos.

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De acordo com a ocorrência, o suspeito, contou que a vítima, esteve na residência do casal na noite de sexta-feira (22). O jovem afirmou que ouviu pedidos de socorro vindos da sala e, ao tentar intervir, entrou em luta corporal com o homem.

Ainda conforme o depoimento, durante a briga ele pegou uma faca e atingiu a vítima. Depois disso, teria utilizado a mesma arma e uma serra para desmembrar o corpo.

O suspeito relatou ainda que descobriu recentemente que a esposa teria sofrido abusos praticados pelo primo quando era adolescente, entre 12 e 14 anos. Segundo ele, o homem também vinha enviando mensagens para a mulher atualmente.

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Após o crime, as partes do corpo foram deixadas em diferentes pontos da cidade no domingo (24), incluindo áreas próximas ao bairro Flamboyant e regiões localizadas acima do cemitério municipal. Parte dos restos mortais permaneceu na casa onde o casal morava.

Conforme a Polícia Militar, o próprio suspeito entrou em contato com familiares após o ocorrido e demonstrou arrependimento antes de acionar as autoridades. Ele também indicou os locais onde havia abandonado os restos mortais, embora os policiais tenham enfrentado dificuldades nas buscas devido ao acesso complicado em algumas áreas.

Equipes da perícia da Polícia Civil de Bragança Paulista estiveram na residência e nos demais pontos apontados pelo suspeito para realizar os levantamentos necessários. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Amparo.

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Ele permaneceu preso após confessar o crime. Já a esposa dele foi liberada e deverá prestar depoimento posteriormente. Segundo a polícia, os envolvidos estão acompanhados por advogados.

Informações: Metrópoles

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