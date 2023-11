Homem mata esposa e abandona filho de 5 meses ao lado do corpo

Um homem matou a esposa e abandonou o filho de apenas cinco meses ao lado do corpo. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (4), em Jardim Itapuã, bairro de Aparecida de Goiânia, município de Goiás. O autor foi preso pela Polícia Militar (PM) que filmou a confissão dele. A mulher tinha 30 anos, foi atingida por dois disparos e teve o corpo abandonado na rua, ao lado do carrinho de bebê no qual estava o filho do casal.

Em um vídeo enviado pela PM ao G1, o homem relata que a esposa sabia que ele tinha uma arma e detalha a motivação do crime. “[Foi uma] discussão boba por ciúmes”, começou.

No vídeo, o policial complementa a fala e diz que a primeira briga foi em um evento de forró no qual eles estavam com um amigo, que eles deixaram o local e depois discutiram novamente na rua que ficava atrás do endereço. “Eu estava com a arma na mão e ela estava engatilhada. Aí foi na hora que disparou”, contou o homem. Ele disse ainda que chegou a tentar pedir socorro.

“Eu ainda fiquei com ela no chão, eu e o menino, a gente cansou de ligar [para o Samu], mas não dava nada. Fiquei apavorado e saí correndo”, detalhou.

O amigo que estava com o casal no momento também foi preso, porque a arma do crime foi encontrada embaixo do sofá da casa dele. Ele afirmou que não interveio na briga dos dois porque optou por proteger o bebê durante a discussão. Após o abandono, a criança foi acolhida por moradores do local e agora está sob cuidados do Conselho Tutelar.

