Homem mata casal para vingar perda de familiares por covid

Da Redação

Casal foi assassinado nesta terça em Goiás

Nesta terça-feira (17), um homem, que perdeu pai e irmão de Covid-19, matou um casal que pode ter transmitido o vírus para sua família. As três pessoas da mesma família foram baleadas em uma oficina de carros perto do estádio da cidade de Itumbiara, no sul de Goiás. O crime pode estar relacionado com as mortes por Covid-19 de parentes do atirador.



continua após publicidade .

A vítima Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, morreu no local. A esposa dele, Marília Silva e Silva, de 37 anos, foi levada para um hospital da cidade, mas também não resistiu aos ferimentos causados. O filho do casal, um jovem, de 21 anos, levou um tiro na perna e está hospitalizado com traumatismo.

Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, o sobrevivente disse que dois parentes do atirador contraíram covid e morreram depois de terem tido contato com a família dele. Por esse motivo, segundo relatos da testemunha, o criminoso se revoltou com a situação, imaginando que a contaminação teria se dado a partir desse encontro. Assim, ele foi ao local e atingiu a tiros a família.

continua após publicidade .

A Polícia Militar e a Polícia Civil continuam em busca do suspeito. A Polícia Científica foi até o local do crime para a realização de perícias, identificação da vítima e recolhimento do corpo.

As informações são do Metrópoles.