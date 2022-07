Homem mata amigo com 59 facadas e dorme ao lado do cadáver

Da Redação

O autor acabou preso um mês após o crime, quando equipes da 2ª DP cumpriram o mandado de prisão preventiva

Nesta segunda-feira (25), a 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal concluiu a investigação sobre um crime bárbaro ocorrido em 16 de junho deste ano. Um homem de 60 anos foi morto com 59 facadas. Além disso, o criminoso dormiu ao lado do cadáver, até o dia amanhecer.

Conforme apurações da polícia, Francisco Vitoriano do Nascimento estava em sua casa quando foi morto por Samuel Barbosa Ferraz, 20 anos. De acordo com as investigações, o jovem teria sido convidado pela vítima para passar algumas noites na propriedade. Porém, após um desentendimento, Samuel esfaqueou Francisco até a morte. O suspeito ainda colocou um pano sobre o rosto da vítima, para que ele “não ficasse olhando para o autor”.

Além das 59 facadas, Samuel ainda desferiu golpes de enxada na cabeça de Francisco. O autor acabou preso um mês após o crime, quando equipes da 2ª DP cumpriram o mandado de prisão preventiva. Ele já tinha passagens por ameaça, resistência, desacato e desobediência, além de outros atos infracionais quando ainda era adolescente, entre eles um homicídio. Se condenado, o homem pode cumprir uma pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Na delegacia, o acusado afirmou que matou Francisco, após a vítima ter tentado manter relações sexuais com ele. No entanto, as apurações não comprovaram essa possibilidade. O autor irá aguardar o julgamento preso, no Centro de Detenção Provisória (CDP), no complexo penitenciário da Papuda.





Fonte: Informações do g1.

