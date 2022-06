Homem mata adolescente que criticou carro dele

Da Redação

Erisvan ainda usou a faca para ameaçar as outras pessoas que estavam no local

A Polícia Civil do Distrito Federal procura um homem suspeito de matar um adolescente, de 16 anos, em Brazlândia, no último dia 25 de maio, após o jovem criticar as condições do carro dele. Erisvan Rodrigues da Silva, de 34 anos, está foragido desde a data do crime. As informações são do g1.

Segundo a investigação, o jovem fez comentários "desdenhando" o carro de Erisvan, depois que o motorista pediu ajuda para empurrar o veículo, que não funcionava. O caso é investigado como homicídio duplamente qualificado "pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima".

De acordo com o delegado Mozilli da Silva, da 18ª Delegacia de Polícia, antes do crime, Erisvan, o adolescente e outras pessoas acenderam uma fogueira em uma área aberta, em Brazlândia. Quando decidiram ir embora, Erisvan pediu ajuda para o adolescente e um amigo, para empurrar e dar partida no carro dele.

Nesse momento, segundo a polícia, o jovem fez um comentário sobre o estado do veículo. Erisvan, então, esfaqueou o adolescente no estômago. O jovem morreu na hora.

Conforme a Polícia Civil, antes de fugir, Erisvan ainda usou a faca para ameaçar as outras pessoas que estavam no local. A partir das provas levantadas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi acatada pela Justiça do DF.

Até a publicação desta reportagem, o homem ainda não havia sido encontrado. A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito ligue para o número 197, do disque denúncia.

