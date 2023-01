Homem mata a ex-namorada e atira na própria perna para simular assalto

Da Redação

Reycharleson Nicolau da Silva e a vítima Yasmin Souza da Silva

Um homem é suspeito de matar a ex-namorada e, em seguida, atirar na própria perna para simular uma atentiva de assalto, no Rio de Janeiro. O feminicídio aconteceu no último sábado (28), e Reycharleson Nicolau da Silva foi preso.

Conforme informações, a vítima, identificada como Yasmin Souza da Silva, havia terminado o relacionamento com o companheiro na última quarta-feira (25). A polícia foi acionada para atender a ocorrência, após os dois darem entrada no hospital.

Em depoimento, Reycharleson afirmou que na última sexta-feira (27) foi buscar Yasmin em um curso. Nesse momento, eles teriam sido abordados por dois homens armados, que tentaram roubar o carro deles. A dupla teria efetuado várias disparos após o fracasso na tentativa de assalto.

A versão de Reycharleson foi contraditória com a perícia, que constatou que o tiro que o atingiu foi disparado por ele mesmo. No automóvel, a polícia encontrou munição de calibre 9mm, o mesmo usado no crime.

De acordo com o relato de testemunhas, Reycharleson apareceu no dia anterior ao crime com uma pistola e que puxou a vítima para dentro do veículo. Mais detalhes sobre as investigações do assassinato não foram divulgados pelas autoridades.

Segundo a Polícia Civil (PC) o suspeito já tinha respondido por violência doméstica, mas não foi informado se este caso está relacionado com Yasmin.





Fonte: Informações UOL.

