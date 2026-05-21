Homem mata a ex a facadas e esconde o corpo em monte de areia

Um homem foi preso suspeito de matar a ex-companheira a facadas e esconder o corpo dela em Silvânia (GO), município localizado a cerca de 70 quilômetros de Anápolis, nesta quarta-feira (20). A vítima deixou uma filha de cinco meses. O suspeito confessou o crime durante depoimento à Polícia Civil de Goiás (PCGO).

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Segundo o delegado Marcos Adorno, as investigações apontam que o homem entrou em luta corporal com a ex-companheira antes de golpeá-la diversas vezes com uma faca. Após o crime, colocou o corpo no porta-malas de um carro e seguiu até Silvânia, onde ocultou o cadáver sob um monte de areia em um lote residencial.



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As investigações tiveram início após familiares registrarem o desaparecimento da mulher. Ela havia sumido no dia 13 de maio depois de deixar a filha na casa de parentes de forma considerada incomum. O corpo foi localizado pelos policiais com o avanço das diligências.

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Durante a operação, o suspeito também foi encontrado em posse de drogas e preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Ele possui antecedentes criminais por roubo e tráfico. A audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (21) converteu a prisão em preventiva. Ele responderá por feminicídio, ocultação de cadáver e tráfico de entorpecentes.