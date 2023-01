Homem mata a esposa, os três filhos dela e comete ato extremo, em GO

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um crime brutal foi registrado no município de Aporé, na região sudoeste de Goiás. De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), um homem matou a própria esposa, identificada como Priscila Oliveira Franco Mafra, e os três filhos dela, de 6, 8 e 13 anos. Logo após a chacina, o suspeito, identificado como Fábio, se matou.

continua após publicidade .

Os corpos das vítimas foram encontrados na fazenda onde viviam, na manhã dessa segunda-feira (16).

Leia também: Homem mata a esposa e os cinco filhos após pedido de divórcio

continua após publicidade .

Priscila é ex-servidora da Prefeitura de Serranópolis, cidade que fica a 95,7 quilômetros de distância de Aporé, onde ela estava morando atualmente. No local, ela trabalhava como coordenadora de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Segundo a prefeitura, os filhos dela, que também morreram, se chamam Danilo Junior, Savana Daniele e Guilherme.

O delegado que está à frente do caso, Ederson Bueno, informou que a perícia da Polícia Científica esteve no local para dar início às investigações. Não se sabe por qual motivo Fábio teria cometido o crime e quando ele o fez, já que, segundo a Polícia Civil, a PM ainda não havia fechado a ocorrência. Portanto, não havia mais informações.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News