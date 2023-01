Homem mata a esposa e os cinco filhos após pedido de divórcio

Da Redação

Ele também assassinou a sogra, Gail Earl, de 78 anos.

Um homem, de 42 anos, matou toda a família duas semanas depois que sua mulher pediu o divórcio. Após cometer o crime, Michael Haight tirou a própria vida. O caso aconteceu em Utah, nos Estados Unidos, no dia 4 de janeiro.

De acordo com as investigações, a polícia acredita que o homem matou a sua esposa, Tausha Haight de 40 anos, a tiros. Ele também teria matado os cinco filhos do casal: três meninas de 17, 12 e 7 anos; e dois meninos de 7 e 4 anos. Ele também assassinou a sogra, Gail Earl, de 78 anos.

Um obituário, no entanto, não menciona os diversos assassinatos e, ao invés disso, elogia o atirador. "Se destacou em tudo o que fez". O obituário surpreendente foi publicado pelo necrotério local, e logo depois, tornado privado.

As investigações iniciais mostram que nos registros do tribunal indicavam que a esposa, Tausha, pediu o divórcio no dia 21 de dezembro. A polícia disse, ainda, que já haviam investigações sobre Michael anteriormente, sugerindo problemas dentro de casa.





Fonte: Informações RicMais.

