Homem mata 2 e deixa outros 2 feridos em festa em São Carlos e é morto pela PM

Giovanna Castro (via Agência Estado)

Uma festa terminou em tiroteio na noite do sábado, 25, em São Carlos, interior de São Paulo. Um homem de 36 anos, após ser expulso do evento por estar supostamente importunando pessoas, retornou ao local armado e efetuou disparos, deixando dois mortos e dois feridos.

Ele foi atingido e morto em seguida por policiais militares ao tentar fugir do local. A identidade das vítimas e do autor do crime não foram reveladas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), uma mulher de 37 anos e um homem de 41 anos morreram no local. Dois homens, de 36 e 50 anos, ficaram feridos pelos disparos.

As vítimas sobreviventes foram encaminhadas ao hospital da região. O crime aconteceu no bairro Jardim Brasil, na Rua Dona Alexandrina.

O autor do crime tentava fugir quando foi abordado por policiais militares que estavam próximos ao local atendendo a uma denúncia de perturbação de sossego.

Ele não respeitou a ordem de parada e teria apontado a arma contra os policiais militares, que reagiram atirando no suspeito, que morreu no local, ainda de acordo com a SSP.

O veículo do autor e as armas usadas na ação foram apreendidas.

O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial pela Delegacia Seccional de São Carlos, que requisitou perícia.