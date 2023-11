Homem mascarado atira contra grupo, atinge criança e quatro mulheres

Um homem mascarado atirou contra um grupo, durante ensaio carnavalesco, e atingiu uma criança de cinco anos e quatro mulheres. O atentado aconteceu em Goiana (PE) na noite desta quarta-feira (29) no centro do município. O suspeito fugiu do local do crime e não tinha sido encontrado até a manhã desta quinta-feira (30).

As mulheres baleadas têm entre 18 e 34 anos. Todos foram socorridos pelo Samu para um hospital da região.O UOL buscou a Prefeitura de Goiana para saber para qual unidade hospitalar as vítimas foram levadas e qual o estado de saúde delas. O espaço será atualizado tão logo haja resposta.O caso é investigado como tentativa de homicídio pela Delegacia Seccional de Goiana.

Conforme reportagem da Folha de Pernambuco, As feridas foram encaminhadas para um hospital da cidade, de onde foram posteriormente transferidos para o Recife. Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu o chamado para a ocorrência às 20h31. As vítimas foram removidas por moradores da região.

