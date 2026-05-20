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TRAGÉDIA NA DUTRA

Homem manda ex ‘se despedir da filha’ de 7 anos e capota carro em seguida

Antes do acidente, ele teria feito uma chamada de vídeo para a ex-esposa, mostrado a menina no banco da frente

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 22:29:51 Editado em 20.05.2026, 22:29:45
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Homem manda ex ‘se despedir da filha’ de 7 anos e capota carro em seguida
Autor Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava com a criança durante uma visita regular - Foto: Reprodução/Metrópoles

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (20) após capotar o carro na Via Dutra, em São José dos Campos (SP), com a filha de 7 anos, que tem deficiência, dentro do veículo. Antes do acidente, ele teria feito uma chamada de vídeo para a ex-esposa, mostrado a menina no banco da frente e pedido para ela "se despedir da filha", anunciando que iria provocar uma batida.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava com a criança durante uma visita regular. Enquanto dirigia em alta velocidade pela rodovia, iniciou a chamada de vídeo e fez as ameaças. A ligação foi encerrada logo em seguida.

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Após o alerta, equipes da PRF iniciaram buscas e encontraram o veículo, um Chevrolet Corsa prata, capotado em um barranco às margens da pista no km 141, no sentido Rio de Janeiro. A criança foi socorrida por equipes da concessionária e levada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na unidade da Vila Industrial. O estado de saúde dela não havia sido informado até a última atualização.

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O homem foi preso no local do acidente e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil de São José dos Campos. A polícia investiga se o capotamento foi provocado de forma intencional.

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acidente de carro direitos das crianças INFÂNCIA São José dos Campos Segurança no Trânsito Via Dutra
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