Homem linchado e morto prometeu picolé e trancou criança em alçapão

A menina de 9 anos sequestrada na por um homem de 61 anos, no Rio Grande do Sul, foi atraída com a promessa de ganhar um picolé e presa em um alçapão de uma loja de conveniência no bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí. Segundo a polícia, a vítima ainda foi abusada pelo agressor que foi linchado e morto pela população após a descoberta do crime.

"A garotinha estava escondida no alçapão, dentro de um buraco. Provavelmente foi abusada, agora vai depender das perícias", afirmou o delegado Alexandre Souza à reportagem da RBS TV.

O delegado ainda informa que a menina não corre risco de morte, passará por exames e receberá apoio psicológico.

O homem tinha antecedentes criminais por feminicídio, tráfico de drogas, furto em veículo, crueldade contra animais e lesão corporal.

