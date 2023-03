Homem leva susto após cobra sair de ralo enquanto toma banho; assista

Da Redação

Um morador de Cuiabá, no Mato Grosso, foi surpreendido por uma cobra, com cerca de dois metros

Um morador de Cuiabá, no Mato Grosso, foi surpreendido por uma cobra, com cerca de dois metros, que apareceu dentro do ralo do banheiro enquanto ele tomava banho. O flagrante ocorreu na noite desta quarta-feira (29). Ivo Martins, proprietário da residência, conseguiu gravar um vídeo do momento em que a serpente aparece.

Ele contou que estava em sua rotina diária, depois de um longo dia de trabalho, quando chegou em casa e foi tomar um banho, momento em que se deparou com a cobra. "Eu vi algo tentando sair do ralo. Eu retirei a tampa e ela [cobra] foi para dentro do banheiro", relatou.

Martins ainda disse que acionou o Corpo de Bombeiros, mas, quando ele tentou colocar a tampa do ralo de volta para impedir que a serpente fosse embora, era tarde demais, ela já tinha conseguido escapar. “Vou ficar de olho para ver se ela volta”, disse o morador sobre uma possível nova aparição da serpente.

As informações são do site g1.

Veja o vídeo:

