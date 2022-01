Da Redação

Homem leva susto ao se deparar com cobra no painel do carro

Um motorista levou um susto enorme durante uma viagem na manhã desta segunda-feira (3). O condutor precisou parar o carro no acostamento de uma rodovia logo após notar que havia uma serpente no painel do veículo.

continua após publicidade .

O homem trafegava pela rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) sentido à Taubaté, município paulista. Porém, durante o trajeto percebeu que havia algo se mexendo no painel do automóvel. Ele parou o veículo no acostamento imediatamente, pois se tratava de uma cobra.

O condutor acionou a Polícia Ambiental. Os militares foram para o local e demoraram cerca de cinco horas para poder retirar o animal do carro, já que a serpente havia se escondido.

continua após publicidade .

A cobra que estava no painel do carro é da espécie corre-campo e apesar da aparência assustadora não é venenosa. Ela foi retirada avaliada pela PM Ambiental e devolvida à natureza.

Homem leva susto ao se deparar com cobra no painel do carro - Vídeo por: O VALE

Com informações do G1.